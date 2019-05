La Polizia blocca un pullman in partenza

Dopo i recenti incidenti che hanno visto coinvolto sia in Italia che in Europa pullman e scuolabus, la Polizia stradale ha intensificato i controlli dei bus segnalati dagli istituti scolastici che hanno programmato le rispettive gite con diversi itinerari. Il piano riguarda l’effettuazione di un’articolata serie di controlli in tutta la provincia sia sui veicoli che sugli autisti. Questo per imprimere ai viaggi scolastici un maggiore standard di sicurezza.

Così ieri mattina, a fronte di quindici interventi richiesti che hanno impegnato le pattuglie della Polstrada e del distaccamento di Sora nei luoghi di partenza delle diverse comitive scolastiche, gli agenti hanno bloccato la partenza di un pullman in partenza da Sora e diretto al lago di Nemi. I poliziotti hanno infatti riscontrato problemi ai fari e alle frecce. La proprietà è stata multata e costretta a sostituire il bus.