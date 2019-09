La nave prende fuoco, 34 vittime in California

California, 34 morti nell’incendio a bordo di una nave per immersioni subacquee al largo di Los Angeles. L’imbarcazione ha preso fuoco di notte durante la navigazione vicino all’isola di Santa Cruz.

Oltre 30 persone sono morte a bordo di un’imbarcazione che ha preso fuoco nella notte al largo della California vicino all’isola di Santa Cruz. Lo hanno reso noto la Guardia Costiera e i vigili del fuoco locali di Ventura County confermando che l’incendio è scoppiato su una nave per immersioni subacquee che trasportava turisti a circa 30 miglia al largo di Los Angeles, nell’Oceano Pacifico. Le vittime sono state sorprese nel sonno, durante la navigazione notturna e non hanno avuto scampo. Dal rogo si sono salvati solo 5 membri dell’equipaggio, già tratti in salvo dai soccorritori. L’imbarcazione, denominata «Conception» era salpata da Santa Barbara sabato e aveva fatto sosta per tutta la giornata in punti adatti per compiere immersioni attorno all’isola di Santa Cruz. Il rientro della comitiva era previsto per oggi, lunedì. “La Guardia Costiera ha inviato molteplici mezzi di salvataggio, insieme a quelli di alcune organizzazioni locali, per assistere le persone in difficoltà su una barca di 75 piedi vicino all’isola di Santa Cruz”, ha comunicato via Twitter la Guardia costiera degli Stati Uniti. Non sono state al momento chiarite le cause dell’incendio.