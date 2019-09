La Lega vuole consacrare Firenze al Cuore immacolato di Maria

La Lega vuole che Firenze sia consacrata al Cuore Immacolato di Maria.

La Lega ha chiesto al Consiglio comunale di Firenze “la consacrazione della città al Cuore Immacolato di Maria”. Sì, lo stesso Cuore Immacolato citato più volte dal leader della Lega Matteo Salvini.

Al momento l’atto è stato respinto. La proposta è partita dal consigliere comunale leghista Andrea Asciuti, sostenuto dai componenti del partito verde che volevano inserire questa proposta nel programma del sindaco Dario Nardella.

Il commento di Potere al Popolo Firenze è stato:

“Una misura di cui tutti certamente sentivamo il bisogno.

Grazie al consigliere leghista Andrea Asciuti per averci regalato questa perla.

Qui la notizia: https://www.nextquotidiano.it/lega-vuole-far-consacrare-fi…/

PS. Per non cedere a questa squallida spettacolarizzazione della politica, e costruire insieme la città e le risposte di cui abbiamo bisogno, venite stasera alla Presentazione del Manuale del mutualismo dell’Ex opg Je so’pazzo.

Siateci!”

Ubaldo Bocci, leader di centro destra di Palazzo Vecchio non ha firmato la proposta di Asciuti. La sua motivazione: “Da cattolico sono d’accordo con Asciuti – ha spiegato Bocci – ma non da politico. Rispetto la posizione di Asciuti: secondo me però questi temi di natura religiosa mal si conciliano col ruolo del Consiglio comunale”.