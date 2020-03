La IX edizione dell’International Strawberry Symposium, si svolgerà a Rimini dal 1° al 5 maggio 2021.

Tutti gli artefici degli apporti scientifici oramai presentati avranno tempo fino al primo settembre proporre la versione conclusiva del paper da introdurre negli atti da pubblicare in vista dell’ultimo rendez-vous.

La risoluzione, abbondantemente pensata eppure priva di alternative plausibili, è stata mossa dai coordinatori dell’avvenimento – l’Università Politecnica delle Marche, il Consiglio per la ricerca e l’economia agraria (CREA) e la Società Internazionale per la Scienza dell’Orticoltura (ISHS) – nella prospettiva di tutelare la sicurezza e la salute di tutti i partecipi. Per siffatto grande appuntamento erano già stati concepiti 330 lavori scientifici esibiti da quasi 1000 autori originari da paesi di tutti i continenti. Ulteriormente, il proposito aveva già immaginato 148 relazioni orali regolate in 15 relazioni a chiamata e 133 relazioni scientifiche in 3 sessioni concomitanti, su genetica e fisiologia della fragola, salvaguardia della pianta, post raccolta, proprietà della fragola ed effetti reali sulla salute antropica.

Come spiega Bruno Mezzetti, Dipartimento di Scienza agrarie, alimentari e ambientali presso l’Università Politecnica delle Marche, anche a nome degli altri coordinatori Gianluca Baruzzi, CREA e Maurizio Battino, Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche alla Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle Marchem, “è stata una scelta necessaria vista la situazione sanitaria. Il nostro obiettivo primario è quello di garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Superata questa situazione, siamo positivi nel pensare che l’evento del 2021 sarà di particolare successo in quanto potrà essere la prima opportunità per tutta la comunità internazionale della fragola per ritrovarsi e riorganizzarsi dopo un evento così eccezionale”.

In sintonia con AIM Group International (segreteria organizzativa del Simposio), Palacongressi Rimini, Macfrut, le aziende ospitanti i tour e gli sponsor, è stato determinato di ripresentare fondamentalmente l’ identico manifesto, ma con i indispensabili perfezionamenti e potenziali completamenti.

In linea con le recenti date, si incomincerà con il pre-tour nel Sud Italia dal 29 aprile al 01 maggio, per poi procedere con il Simposio vero e proprio dal 1 al 4 maggio. Distinti seminari tecnici seguiteranno il 5 maggio nell’ambito di Macfrut 2021, per successivamente pervenire al post-tour in Nord Italia nelle giornate del 6 e 7 maggio.