La Filarmonica della Scala inaugura l’estate di Bam

Bam, la Biblioteca degli Alberi di Milano, dà il via al programma culturale con un concerto della Filarmonica della Scala.

Domenica 8 settembre prende il via il programma culturale di Bam, la Biblioteca degli Alberi di Milano, con un concerto della Filarmonica della Scala, il primo in un parco pubblico. Bam non è solo un parco dove i bambini possono giocare in mezzo al verde, o dove le famiglie possono trascorrere un pomeriggio in serenità, ma è anche un luogo in cui riflettere sull’importanza della biodiversità e della protezione dell’ambiente e della natura. Non poteva infatti mancare nel curriculum del Bam un programma culturale, che inizierà a settembre con i favori delle temperature più miti, sulle note della musica della Filarmonica della Scala. La gestione tecnica e culturale di Bam è stata affidata alla Fondazione Riccardo Catella: “BAM è più di un parco: è un giardino botanico contemporaneo nel cuore di Milano dove vivere esperienze culturali a contatto con la natura”, si legge sul sito della Fondazione. “Il Parco Biblioteca degli Alberi, landmark e cuore verde dello skyline innovativo di Milano, con i suoi 10 ettari di estensione e la sua straordinaria collezione botanica, è un esempio unico in Italia”.

L’opening concert del programma culturale di Bam si terrà l’8 settembre, dalle 20:30, e sarà gratuito per tutti, anzi sarà il primo concerto open air gratuito. “Per la prima volta l’orchestra Filarmonica della Scala, diretta dal Maestro Alessandro Bonato, si esibirà in musiche di Rossini, Verdi, Mascagni e Mendelssohn in un’atmosfera suggestiva sul prato di BAM. Un evento pubblico e gratuito dedicato ai cittadini di Milano in collaborazione con Regione Lombardia”, spiegano gli organizzatori. Il concerto sarà il primo di una lunga serie di appuntamenti che si terranno per tutto il 2020.