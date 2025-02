LA FIJE DEL MERCATINO DEL “CUORE”

Ecco un riassunto dell’articolo riguardante il mercatino al parcheggio Cuore di Cagliari:

Il mercatino domenicale al parcheggio Cuore di Cagliari è stato sospeso in diverse occasioni quando il Cagliari gioca in casa, per motivi di sicurezza. La sospensione è necessaria per liberare l’area utilizzata come parcheggio per i tifosi, consentendo i controlli delle forze dell’ordine. Questa decisione ha suscitato malcontento tra i circa 600 espositori, che hanno chiesto soluzioni alternative.

L’assessore allo Sviluppo economico, Carlo Serra, ha riconosciuto l’importanza del mercatino per la comunità, spiegando che la chiusura non è arbitraria, ma derivante da misure di sicurezza imposte. Serra ha affermato che il Comune sta lavorando per trovare soluzioni concrete, considerando anche tre proposte:

Migliorare il coordinamento con il tavolo della sicurezza per tempistiche più rapide nelle comunicazioni. Valutare una riduzione dell’orario e del numero di espositori durante le domeniche delle partite. Individuare una nuova sede per il mercatino, poiché l’area attuale è provvisoria e destinata alla costruzione di un nuovo Palazzetto dello Sport.

L’amministrazione è impegnata a trovare spazi adeguati che rispettino i criteri di sicurezza e consentano il regolare svolgimento dell’evento.