La Figc ha deciso: la Juventus femminile alza il titolo di campionessa d’Italia

La Juventus femminile è Campione d’Italia per la stagione 2019/20. Lo ha deciso la Figc, assegnando il titolo al club bianconero, che al momento dello stop si trovava al primo posto con 9 punti di vantaggio sulla Fiorentina seconda.

“Il Consiglio Federale, stabilita la classifica finale attraverso il coefficiente correttivo adottato nella scorsa riunione, ha deciso di assegnare il titolo di Campione d’Italia della Serie A femminile alla Juventus in virtù della posizione in classifica maturata al momento della sospensione definitiva del campionato”, ha spiegato la Figc in un comunicato.