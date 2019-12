La fiera settimanale di Roccamonfina torna in piazza ‘Nicola Amore’

Dopo tantissimi anni la Fiera settimanale che si tiene a Roccamonfina ogni lunedì mattina, ritorna dove si è sempre tenuta, cioè nella centrale Piazza Nicola Amore. “Per renderla più funzionale dal punto di vista della fruibilità da parte dei frequentatori” è stata la motivazione espressa dalla maggioranza consiliare del sindaco Carlo Montefusco. Lo spostamento al momento è temporaneo, in quanto dovrebbe tenersi in Piazza Nicola Amore solamente nel mese di dicembre, per poi trasferirlo il prossimo anno presso l’ex Area Mercato ed attuale Piazza Giuseppe Buco.