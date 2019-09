La Ferrari conquista il podio di Monza con Leclerc

Si è concluso il Gran Premio d’Italia con la vittoria di Charles Leclerc a bordo della Ferrari, ultimo Vettel. Il Presidente Fontana: “Uno straordinario evento sportivo”.

Trionfo Ferrari con Charles Leclerc a Monza. Il pilota monegasco vince davanti alle Mercede di Bottas il Gp d’Italia e riporta la scuderia di Maranello sul gradino più alto del podio sul tracciato brianzolo dopo nove anni: l’ultimo successo era stato di Fernando Alonso nel 2010. Per Leclerc è la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Spa una settimana fa. Terza posizione nel Gran Premio d’Italia a Monza per la Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta la Renault di Ricciardo davanti al compagno Hulkenberg ed alla Red Bull di Albon. Settima la Racing Point di Perez che ha preceduto l’altra Red Bull di Verstappen. Nona la Alfa Romeo di Giovinazzi, mentre la McLaren di Norris chiude la top ten. Termina in tredicesima posizione la Ferrari di Sebastian Vettel.

“Regione Lombardia plaude alla grandissima impresa di Charles Leclerc, eccezionale talento, e della Ferrari. Oltre che, ovviamente, a uno straordinario evento sportivo. Un evento in cui, ancora una volta, abbiamo saputo esaltare le nostre capacità organizzative e quelle dell’intero Paese”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dal podio del Gran Premio d’Italia a Monza. “Il calore, l’entusiasmo e la grandissima partecipazione di questi tre giorni – ha aggiunto Fontana – confermano quanto giusta e azzeccata sia la scelta della Regione Lombardia di sostenere in maniera forte e importante questo appuntamento”.