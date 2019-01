La Diocesi di Milano propone un corso di introduzione alla politica

L’Arcidiocesi di Milano e il Centro pastorale ambrosiano propongono un programma di sette incontri per fornire “una grammatica per leggere l’attualità”.

Un corso diviso in sette incontri, che prenderanno tutta la mattinata e una parte del pomeriggio, per “dare i primi rudimenti per quanti desiderano avere una grammatica per leggere l’attualità”, come spiegato da Walter Magnoni, Responsabile del Servizio diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro. Con questo corso di introduzione alla politica, l’Arcidiocesi di Milano e il Centro pastorale ambrosiano vogliono rivolgersi a tutti quei “giovani che desiderano completare la loro formazione umana e professionale con l’approfondimento degli insegnamenti derivanti dalle esperienze socio-politiche e dalla Dottrina sociale della Chiesa. Inoltre possono partecipare anche gli adulti che vogliono approfondire temi e argomenti determinanti in questo tempo di cambiamento”.

Il titolo del corso è “Il buon vicinato – Percorsi per una politica che generi speranza”, e si terrà tra il 12 gennaio e il 25 maggio presso il Centro Ambrosiano Di Documentazione e Studi Religiosi, in Via S. Antonio, 5 a Milano. Magnoni spiega quanto sia “fondamentale recuperare una cura della vita interiore. Per questo ogni appuntamento sarà aperto da un momento di riflessione che, a partire dalla Parola di Dio e dalla Dottrina sociale della chiesa, proverà a mostrare le regioni intrinseche dell’impegno socio-politico dei credenti”. La seconda parte, poi, sarà incentrata sulla “costruzione di un pensiero non superficiale rispetto ad alcuni grandi questioni. Ci preme fornire un metodo per pensare le questioni sociali in gioco”.

Di seguito il programma degli appuntamenti.