La condanna della vita per Roberto Toson.

Roberto Toson è stato condannato all’ergastolo e suo figlio Mattia ha ricevuto una condanna per 24 anni per l’omicidio del diciannovenne Thomas Bricca. Il verdetto è stato emesso oggi dalla Corte Assize di Frosinone, condannando sia padre che figlio di primo grado per l’omicidio, avvenuto il 30 gennaio 2023, ad Alatri. Bricca è morta dopo essere stata colpita alla testa.

La decisione ha fatto seguito agli argomenti presentati dagli avvocati della difesa Umberto Pappadia e Angelo Testa. La famiglia Bricca, rappresentata dagli avvocati Nicola Ottaviani e Marilena Colagiacomo, ha espresso soddisfazione per l’esito.