La città più Pet friendly? Prato

In base al rapporto “Animali in città 2018” rilasciato da Legambiente, la città italiana più accogliente nei confronti degli animali sarebbe proprio Prato.

Il rapporto è stato presentato mercoledì nell’auditorium della Regione Campania. Stando ai dati raccolti tramite le amministrazioni comunali e aziende sanitarie, dove la presenza di animali domestici è in continuo amumento, sembrerebbe essere proprio Prato la città più accogliente.

Negli ultimi 20 anni il numero di animali da compagnia sarebbe addirittura quadruplicato. Per questo motivo, è stato necessarie adottare nuove misure per migliorare la convivenza tra uomini e animali.

In questo modo, la vita per gli amici a quattro zampe è decisamente migliorata. Non solo, il Comune di Prato è in procinto di organizzare un’iniziativa che ruota proprio intorno agli animali.

Ci sarà infatti un confronto con le associazioni animaliste locali. Il premio per essere la città più Pet friendly è stato ritirato dall’assessore all’Ambiente e ai diritti degli animali Filippo Alessi, il quale ha commentato il premio dicendo:

“Questo riconoscimento è frutto del grande lavoro svolto in questi anni dai nostri uffici insieme alle associazioni animaliste all’interno dello sportello animali. Le politiche che abbiamo adottato in città per il benessere degli amici a quattro zampe, anche grazie all’apposito Regolamento comunale, sono evidentemente all’avanguardia. Ringrazio quindi i volontari con cui vorrei condividere questo successo”.