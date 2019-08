Katja Schroffenegger nuovo portiere Florentia San Gimignano

Katja Schroffenegger è diventata il nuovo portiere della Florentia San Gimignano.

La Florentia San Gimignano ha un nuovo portiere. Si tratta di Katja Schroffenegger. Nonostante sia molto giovane, ha già alle spalle diversi successi tra Germania e Italia.

Classe 1991, l’anno scorso è stata protagonista della cavalcata vincente dell’Inter Women in Serie B. Ha giocato nel Bayer Leverkusen e Bayern Monaco.

Con quest’ultima, nonostante un infortunio, ha festeggiato nel 2015 la vittoria della Bundesliga. La sua carriera nei club è fortemente legata anche a quella in Nazionale.

Il suo esordio è avvenuto nel 2007 con la U17. Nel 2008 vince l’Europeo U19 insieme all’italiana Michela Rodella, fino a quando non arriva nella Nazionale Maggiore.

Schroffenegger si è subito dimostrata molto contenta della nuova squadra: “Sono molto felice di essere una nuova giocatrice della Florentia San Gimignano. Qui ritrovo alcune amiche e ho un buon sentimento: il club l’anno scorso ha fatto molto bene in campionato e penso che potremo toglierci delle belle soddisfazioni insieme anche in questa stagione. Vedo questa opportunità come una piccola rivincita con me stessa e ringrazio la dirigenza della Florentia per aver creduto in me. Non vedo l’ora di iniziare, di conoscere le mie compagne e poter dare tutta me stessa per questa maglia. Invito tutti i tifosi a venire allo stadio per scoprire di più su di me e sulla nostra nuova squadra!”

Anche il Direttore Tecnico Stefano Carobbi è molto contento del nuovo portiere: “Katja è un innesto importante per la nostra rosa. Un portiere con esperienza internazionale, molto brava anche con i piedi e nel calcio moderno è un aspetto fondamentale. Con lei, Amanda e Ilaria siamo più che tranquilli, abbiamo tanta qualità, esperienza e ambizione tra i pali!”.