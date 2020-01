Juve in scioltezza: cala il poker all’udinese, super la prestazione di Higuain e Dybala

C’è anche la Juve tra le magnifiche 8 della Coppa Italia. La squadra di Sarri batte l’Udinese, senza troppi problemi e con un gioco spumeggiante, e accede ai quarti di finale. Finisce 4-0 all’Allianz Stadium, poker calato già dalla prima frazione di gioco: sblocca Higuain, protagonista di una serie di scambi con Dybala, e poi consolida il vantaggio proprio con la Joya, a segno dagli 11 metri. Il classe ’93 non si ferma neanche nel secondo tempo e con una magia realizza la personale doppietta. A fissare il punteggio finale è Douglas Costa, anche lui su calcio di rigore. I bianconeri di Gotti, invece, non trovano mai modo di reagire e impedire l’eliminazione, e subiscono il primo stop dopo i tre successi consecutivi conquistati in campionato. Nel quarto d’ora finale trova spazio anche Pjaca, al debutto stagionale. Ai quarti per la Juve ci sarà la vincente di Parma-Roma.