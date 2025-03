Jonathan Canini’s “Vado a Vivere con Me” sold out divertente spettacolo

Davanti al boom di pubblico e ai continui sold out, Jonathan Canini allunga il suo tour di “Vado a Vivere con Me”, portando le sue irresistibili disavventure di “prima casa” in nuove città.

Martedì 11 marzo 2025 19:32

Il tour doveva concludersi ad aprile, ma l’onda di entusiasmo che ha travolto “Vado a Vivere con Me” – lo spettacolo che ha già conquistato oltre 30.000 spettatori – non accenna a placarsi! Jonathan Canini, volto noto del panorama comico toscano, raddoppia le date al Politeama di Poggibonsi (1 aprile e 27 maggio) e al Teatro degli Animosi di Carrara (2 e 3 aprile), e addirittura TRIPLA quelle al Teatro Puccini di Firenze (14/22 aprile e 22 maggio). Ma non finisce qui: il 24 marzo Canini approderà allo Spazio Diamante di Roma, e il 4 aprile al Teatro Juvarra di Torino.

“Vado a Vivere con Me” è un vero e proprio manuale di sopravvivenza (in chiave comica, ovviamente!) per chi si trova ad affrontare per la prima volta le gioie e i dolori della vita da single: cucinare, fare la lavatrice, stirare… compiti apparentemente semplici che possono trasformarsi in veri e propri disastri. Uno spettacolo scritto a quattro mani con Walter Santillo, che ne cura anche la regia, e arricchito dalla presenza dei personaggi più amati del repertorio di Canini: Pamela di San Miniato, il bullo, il fattone… Preparatevi a ridere a crepapelle!