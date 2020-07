ITRI (LT): TRUFFA SU INTERNET, DUE DENUNCIATI

il 20 luglio 2020, in itri (lt), a conclusione di specifica attività di indagine, i militari della locale stazione carabinieri deferivano all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, due persone della provincia di crotone, ritenute responsabili di truffa, poichè, in concorso tra loro e mediante fraudolente inserzioni sul sito internet subito.it, inducevano un 50enne di itri (lt) ad accreditare su una carta prepagata, intestata ad uno dei due, la somma di euro 450 quale corrispettivo per l’acquisto di una piscina da esterno in realtà mai consegnata.