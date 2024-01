Italmatch Chemicals: Acquisizione di Alcolina e Crescita Strategica in America Latina

Un Nuovo Capitolo nell’Espansione di Italmatch Chemicals

Italmatch Chemicals, il rinomato gruppo chimico internazionale, ha recentemente siglato un accordo vincolante per acquisire la maggioranza di Alcolina, un’azienda brasiliana leader nel trattamento delle acque per il bioetanolo, la produzione dello zucchero e applicazioni industriali. Questo passo cruciale sottolinea la strategia di crescita di Italmatch Chemicals in America Latina e contribuisce a consolidare il suo portafoglio di prodotti nel settore del trattamento delle acque.

Un’Operazione di Successo e Sinergica

L’acquisizione della maggioranza di Alcolina rappresenta un passo fondamentale nella crescita di Italmatch Chemicals in America Latina. Fondata 27 anni fa, Alcolina, con i suoi due siti produttivi in Brasile, è una realtà consolidata con circa 80 dipendenti e un fatturato del 2023 pari a 35 milioni di euro. La complementarietà dei loro portafogli prodotti rende questa operazione estremamente sinergica.

Il Commento del CEO di Italmatch Chemicals

Sergio Iorio, Fondatore e CEO di Italmatch Chemicals Group, sottolinea l’importanza di questa acquisizione per consolidare la presenza nel mercato latino-americano. L’obiettivo è diventare leader negli additivi per processi industriali in mercati finali di nicchia, come lo zucchero e il bioetanolo. Iorio afferma: “Consideriamo il mercato latino-americano, attualmente rappresentante circa il 5% del nostro fatturato, come un mercato dal grande potenziale.”

Un Focus su Sostenibilità e Responsabilità Ambientale

Maurizio Turci, Group General Manager Corporate di Italmatch Chemicals, sottolinea il valore aggiunto di Alcolina alla strategia di sostenibilità del gruppo. Alcolina, con la sua strategia di responsabilità ambientale, si allinea perfettamente al percorso ESG di Italmatch Chemicals. L’acquisizione contribuirà alla riduzione dell’impronta ecologica e supporterà la transizione verde, particolarmente nel contesto della tecnologia del bioetanolo.

Prospettive Future e Espansione Internazionale

La collaborazione con Alcolina non solo offrirà opportunità di business e sinergie ma consentirà anche a Italmatch Chemicals di consolidare la sua posizione sui mercati globali. Rogerio Barros, General Manager di Alcolina, sottolinea l’entusiasmo nell’unirsi al gruppo Italmatch – Bain Capital e il potenziale di crescita nei mercati del bioetanolo, specialmente nei Paesi in via di sviluppo.

