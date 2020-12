ITALIANO ARRESTATO PER SPACCIO: DURANTE LA PERQUISIZIONE SEQUESTRATI COCAINA, HASHISH ED OLTRE 17000 EURO IN CONTANTI

Nella tarda mattina di mercoledì il personale del Nucleo Investigativo del Comando

Provinciale ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un italiano, 48enne con precedenti di polizia, originario della Campania, ma che vive ad Arezzo da moltissimi anni.

Il soggetto a conclusione delle indagini è stato ritenuto responsabile del reato continuato di

spaccio di sostante stupefacenti.

Il provvedimento restrittivo emesso dal G.I.P. nell’estate scorsa ha consentito di svelare un

prolungato e lucroso business legato allo spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti del

tipo cocaina messo in piedi da altri due italiani un uomo ed una donna, anch’essi arrestati

all’epoca, che gestivano un bar in città, i quali nel tempo rifornivano numerosi

tossicodipendenti aretini.

Nel primo pomeriggio, durante le fasi della perquisizione della residenza e dell’autovettura

dell’indagato, a rafforzare le ipotesi criminali già avanzate, sono stati recuperati in casa 1,5

g di hashish, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento ed una pistola giocattolo,

mentre nella macchina parcheggiata sulla pubblica via nelle adiacenze dell’abitazione,

all’interno del portabagagli venivano sequestrati occultati in una borsetta, un bilancino di

precisione, 60 g circa di cocaina e 17250 euro in contanti.

L’uomo per quanto rinvenuto dovrà rispondere del flagrante reato di spaccio di sostanza

stupefacente e, a differenza di quanto previsto inizialmente, visto l’aggravarsi della sua

posizione, è stato arrestato e trasportato in serata presso il carcere di Arezzo.

Sono state, inoltre, sottoposte a sequestro 4 autovetture di proprietà dell’arrestato, poiché

non in regola con le norme del Codice della Strada, di cui una gravata da confisca da diversi

anni e recuperata all’erario.