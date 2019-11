Italia-Armenia: probabili formazioni

La Nazionale di Mancini in campo per l’ultima gara del girone J di qualificazione a Euro 2020. Con la fase finale già in tasca, contro l’Armenia gli Azzurri puntano a dare seguito alla striscia record di vittorie consecutive. Al centro dell’attacco spazio a Immobile, possibile l’impiego di Zaniolo nel tridente offensivo. Il percorso di qualificazione agli Europei 2020 fin qui è stato straordinario, con 9 vittorie su 9 gare disputate, adesso l’Italia vuole fare l’en plein. La Nazionale è pronta ad affrontare il match contro l’Armenia valido per l’ultima giornata del girone J e Roberto Mancini, reduce dalle 10 vittorie consecutive sulla panchina azzurra, punta a dare seguito alla striscia record.