ISTITUTO ROSSELLI E LE SUE NOVITAì

Istituto Superiore Rosselli Riattiva l’Indirizzo di Marketing Internazionale: L’istituto Rosselli di Aprilia ha riattivato il corso di studi “Relazioni Internazionali per il Marketing” (Mir).

Preoccupazioni dei Genitori Risolte: Questa decisione è arrivata dopo le proteste dei genitori in seguito all’iniziale cancellazione del corso.

Collaborazione Fondamentale per la Riattivazione: La riattivazione è stata resa possibile grazie agli sforzi della dirigente scolastica Antonietta De Luca e dell’Usr Lazio At 22 Latina (ufficio scolastico regionale).

Dettagli del Corso: Il corso integra competenze amministrative-finanziarie con lo studio delle lingue (inglese, francese e spagnolo) e strumenti informatici per la gestione delle relazioni internazionali. Il corso è stato riattivato dopo due anni di scarse iscrizioni.

