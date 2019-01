Isola Capo Rizzuto, arrestato pensionato per spaccio di droga. Trovato con marijuana Ed eroina

Durante la perquisizione sono stati trovati dei materiali per il confezionamento e la pesatura della droga

La pensione è un periodo di riposo e da dedicare ai propri hobby. Un 65enne di Isola Capo Rizzuto è stato arrestato perchè, in pensione da anni, aveva l’hobby per lo spaccio di droga. I carabinieri di Isola Capo Rizzuto hanno perquisito l’uomo e la sua abitazione, rinvenendo 10 grammi di marijuana e più di un grammo di eroina, oltre al materiale per la pesatura ed il confezionamento. Le forze dell’ordine hanno sequestrato il materiale e hanno fermato il pensionato spacciatore con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Al termine dell’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.