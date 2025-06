Iscrizioni al Servizio Scuolabus del Comune di Latina per l’Anno Scolastico 2025/2026

Il Comune di Latina ha avviato le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2025/2026. Il servizio è destinato agli alunni residenti nel territorio comunale che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole dell’obbligo. Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso il portale dedicato.

Modalità di Iscrizione

Per iscrivere i propri figli al servizio scuolabus, i genitori devono accedere al portale www.apservice.it/pslatina utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE. Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile compilare e inviare la domanda di iscrizione. È importante notare che il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno 2025.

Requisiti di Accesso

Il servizio è rivolto agli alunni residenti nel Comune di Latina che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole dell’obbligo. Verrà data priorità agli studenti residenti in zone che, a causa delle distanze e degli orari dei mezzi pubblici, non consentono una frequenza scolastica regolare.

Tariffe e Agevolazioni

Le tariffe per l’anno scolastico 2025/2026 sono determinate in base all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare. Per le famiglie con ISEE inferiore a €10.000, la tariffa mensile è di €25,00. Per gli ISEE superiori, la tariffa mensile sarà comunicata successivamente. È possibile richiedere agevolazioni o esenzioni in base alla situazione economica del nucleo familiare.

Servizio per Alunni con Disabilità

Il Comune di Latina offre un servizio di trasporto scolastico gratuito per gli alunni con disabilità, residenti nel territorio comunale e frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Il servizio è riservato agli alunni in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento dell’handicap ex Legge n.104/1992 in corso di validità).

Sono previste due modalità alternative:

Servizio Organizzato: trasporto con pulmini attrezzati, anche per utenti non deambulanti, con l’assistenza di un accompagnatore. Contributo Economico: erogazione di un contributo economico per il trasporto autonomo, in analogia con gli standard stabiliti dalla Regione Lazio

Per accedere a questo servizio, è necessario compilare la domanda online entro il termine stabilito.

Per ulteriori informazioni o assistenza nella compilazione della domanda, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Latina al numero telefonico indicato sul sito ufficiale o inviare una richiesta tramite il portale online.

L’iscrizione tempestiva al servizio scuolabus è fondamentale per garantire un trasporto scolastico regolare e sicuro per gli studenti. Si invita pertanto la cittadinanza a rispettare i termini e le modalità indicate per l’iscrizione.