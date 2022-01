Iraq: sei razzi lanciati su aeroporto di Baghdad, danni

Sei razzi sono stati lanciati contro l’aeroporto internazionale di Baghdad, provocando danni ma nessuna vittima.

Lo riferiscono due fonti della Sicurezza.

I razzi sono finiti sulle piste e sui parcheggi dell’aeroporto della capitale irachena, ha aggiunto una delle fonti. “Un aereo civile è stato colpito e danneggiato”, ha specificato.

La fonte ha confermato un attacco effettuato con sei razzi contro installazioni civili in aeroporto, affermando anche che un aereo in pista era stato danneggiato. Il velivolo, un Boeing 767, fermo da tempo per riparazioni, appartiene alla compagnia aerea irachena. L’attacco non è stato immediatamente rivendicato.