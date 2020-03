iorestoacasa – Le biblioteche del Sistema regionale marchigiano facilitano l’accesso online a ebook, quotidiani, audiolibri e periodici

Consultare milioni di e-book di cui più di 35.000 bestseller e titoli in commercio, più di 7.000 tra periodici e quotidiani italiani e stranieri, centinaia di audiolibri e tanti altri contenuti. Da oggi questo servizio, avviato dalla Regione Marche nel 2019 con il progetto Biblioteca Digitale e Card Marche Cultura per favorire la lettura in rete, sarà ancor più facilitato: sarà sufficiente, infatti, contattare via mail una delle biblioteche che aderiscono all’iniziativa.

“In un momento come quello che stiamo vivendo – ha sottolineato il presidente della Regione, Luca Ceriscioli – vogliamo mettere a disposizione ogni risorsa per alleviare le tensioni. Non solo divieti, dunque, per restare a casa e rispettare le regole per il bene di tutti noi, ma anche strumenti digitali come i libri. La lettura rimane un attimo di pace e quiete che l’individuo si ritaglia per sé, per farsi del bene. E ogni libro ha un piccolo messaggio nascosto tra le righe che sta al lettore saper interpretare, si crea così una specie di legame affettivo tra libro e lettore che si porta dentro per sempre. Questo progetto, pensato per incentivare la lettura, già innovativo e utilissimo in tempi normali, assume in questo periodo un significato valoriale di grandissimo spessore. Invitiamo quindi i Comuni e le loro biblioteche ad aderire (attualmente sono 20 ma stanno aumentando di giorno in giorno) anche se sappiamo che il servizio in questo periodo potrà essere calibrato sulle esigenze del personale in smartworking. Ma vogliamo ugualmente fare un test per vedere anche come rispondono i cittadini marchigiani, per poi ampliare la rete .”

Soddisfazione è stata espressa anche dal deputato marchigiano dei Cinque Stelle, on. Roberto Rossini: “Un’iniziativa importante al servizio del cittadino in un momento così difficile per tutti noi. Avevo raccolto nei giorni scorsi questa esigenza da parte di tanta gente e ne avevo parlato con il Presidente della regione Marche. Sono contento che ora ci sia la possibilità di accesso per tutti attraverso la rete” In considerazione dell’attuale emergenza, con la collaborazione delle biblioteche del Sistema, è stato reso possibile agli utenti iscriversi ai servizi di consultazione digitale senza uscire da casa, mentre in condizioni di normalità il servizio prevedeva, per questioni legali, un accesso fisico alla Biblioteca per rilasciare dati e informazioni personali.

A questo link gli indirizzi delle biblioteche e la consultazione sull’accesso; http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Sistema-Bibliotecario-Marche/News-ed-eventi/Post/60888. Forniti alcuni dati essenziali (Nome e Cognome, Codice Fiscale, e-mail, Comune di residenza e consenso alla privacy) le biblioteche procederanno all’iscrizione da remoto. All’utente giungerà una mail di attivazione e da quel momento, utilizzando le proprie credenziali, i cittadini potranno usufruire sul proprio device (pc, tablet, smartphone, e-reader) dei servizi del network MedialibraryOnLine (MLOL) prendendo e-book in prestito digitale, consultando periodici e quotidiani on-line, ascoltando audiolibri e musica, 24h al giorno 7 giorni su 7. Il servizio è compatibile con i principali sistemi informatici fissi e mobili: Android, Apple, Microsoft.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti consultare il portale regionale del Sistema bibliotecario www.regione.marche.it/sbm dove è possibile vedere anche la mappa delle biblioteche aderenti che erogano il servizio.