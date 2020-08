INVITO STAMPA – Lanterna di Genova, 6 Agosto ore 18.30 -Joe T Vannelli Live on Tour

La live performance del DJ e Producer di fama internazionale, in diretta Facebook tutti i giovedì, farà tappa giovedì 6 Agosto a Genova.

Vannelli si esibirà dal monumento simbolo della città: la Lanterna di Genova che, da quasi 900 anni, con i suoi 77 metri di altezza, domina il mare.

Una serata di ricercata musica House, quella tipica di JTV, un contesto storico e paesaggistico senza precedenti, il momento più magico della giornata, il tramonto con i suoi colori dorati; tutti ingredienti che promettono uno spettacolo di grandi emozioni.

In perfetto stile one-man-show, poliedrico e geniale, dalla consolle Vannelli regalerà a chi sarà collegato in diretta Facebook anche riprese mozzafiato, ormai una cifra stilistica delle sue performance.

L’appuntamento di Genova si aggiunge alle tappe del tour che sta portando l’artista in 20 siti italiani di particolare valore paesaggistico, storico e artistico, tutti avvolti dal mistero e mai rivelati fino al momento della diretta, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale, che di settimana in settimana fa registrare numeri da capogiro con oltre 4 milioni di visualizzazioni.

Coordinate:

giovedì 6 Agosto, ore 18.30 – Complesso Monumentale della Lanterna di Genova