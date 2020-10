Invasione di libellule nei cieli genovesi: “c’è da stare tranquilli, sono innocue”

Probabilmente è capitato a molti, in queste giornate di inizio autunno, di osservare nei cieli di Genova una miriade di libellule.

Come mai? Possono fare male a noi o ai nostri giardini? Come scacciarle, se diventano fastidiose? Sono l’ennesima “piaga” biblica di quest’anno sfortunato, al pari delle cavallette?

In realtà non c’è molto di cui stupirsi: le “invasioni” di libellule si verificano da tempo sempre nel periodo tra fine estate e inizio autunno. Moltissimi avvistamenti nella nostra regione anche l’anno scorso, e sempre nel 2019 a Torino si sono contati sciami di decine di migliaia di libellule, verso fine agosto, con tantissime segnalazioni anche un po’ preoccupate. Insomma era diventato un vero caso mediatico.

Ma chi è in ansia si rassereni: queste invasioni sono del tutto pacifiche, le libellule non fanno male nè all’uomo nè agli animali domestici, non pungono, e anzi sono considerate un buon segno per l’ambiente, perché sono predatori di insetti potenzialmente pericolosi e rischiosi per la salute. Dunque le libellule sono nostre alleate, e il loro arrivo indica anche che il livello di inquinamento è abbastanza ridotto.