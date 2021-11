Intossicati dai funghi,1 morto e 2 gravi

Un anziano è morto, mentre la moglie e la badante sono in gravi condizioni in ospedale in seguito a una intossicazione da funghi avvenuta nei giorni scorsi in una famiglia di Monguzzo (Como).

L’intossicazione risale a sabato scorso, ma lo si è appreso soltanto l’altro ieri in occasione dei funerali dell’uomo, Giampaolo Mauri, 86 anni.

I funghi sarebbero stati colti sabato mattina dalla badante nei boschi della zona: assieme ad esemplari commestibili, ve n’erano alcuni altamente velenosi.

Cucinati e consumati lo stesso giorno dalla coppia e dalla badante, i funghi velenosi hanno subito manifestato i loro effetti: l’uomo si è sentito male e, trasportato in ospedale, è morto alcune ore più tardi, mentre la moglie è stata trasferita all’ospedale San Gerardo di Monza, dove non è ancora stata sciolta la prognosi. La badante, prima ricoverata a Como, è stata ricoverata poi al Niguarda di Milano, dove sarebbe in attesa di un trapianto di fegato.