Interventi per le Dimore e i Giardini Storici del Lazio, nuovo avviso 2023

Nuovi contributi per i beni accreditati alla Rete regionale. Le domande vanno presentate entro il 16 novembre 2023

Al via l’Avviso pubblico per la valorizzazione delle dimore e dei giardini storici del Lazio. Possono fare domanda i proprietari o i gestori dei beni già accreditati senza riserva alla Rete regionale. Sono previsti contributi fino a 50.000€, nella misura del 50% delle spese ammissibili per i soggetti privati, del 70% per i soggetti pubblici, e del 100% nel caso di piccoli comuni entro i 15.000 abitanti, o per i comuni in stato di dissesto finanziario dichiarato.

Le tipologie di interventi ammissibili a contributo sono:

manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi del D.P.R. 380/2001,

opere di restauro e risanamento conservativo,

interventi di restauro sui beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici,

lavori per miglioramento accessibilità e fruibilità dei beni,

interventi di sistemazione del verde e del paesaggio.

Le istanze vanno presentata esclusivamente sull’apposita piattaforma, all’indirizzo Bandi-Avvisi dalle ore 12:00 del 17 ottobre alle ore 16.00 del 16 novembre 2023. Sono necessari: sistema di autenticazione di II livello (SPID, TS-CNS, CIE) e firma elettronica.

Le domande saranno valutate da un’apposita commissione, ed i progetti vincitori dovranno essere realizzati nel biennio 2024-2025.