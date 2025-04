Interruzione del servizio idrico colpisce sei comuni della provincia pontina

Latina, 2 aprile 2025 – I residenti di sei comuni della provincia pontina subiranno interruzioni del servizio idrico a causa di importanti lavori di manutenzione sulla rete idrica. Acqualatina ha programmato l’interruzione del servizio a partire dalle 14:00 di oggi, mercoledì 2 aprile, interessando Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Pontinia, Sezze e Terracina. Il ripristino del servizio idrico è previsto per le 7:00 di giovedì 3 aprile. Di conseguenza, le scuole di Latina con orario prolungato termineranno le attività alle 14:00, come stabilito da un’ordinanza comunale.

Il gestore del servizio idrico, Acqualatina, ha annunciato che queste interruzioni sono necessarie per realizzare importanti interventi di potenziamento della rete idrica. Per ridurre al minimo i disagi, i lavori saranno eseguiti contemporaneamente sulla condotta esistente della pianura pontina, sulla nuova condotta in fase di completamento e sull’installazione di un’altra rete idrica a Sabaudia.

Nello specifico, saranno effettuati cinque interventi su nove chilometri della condotta principale proveniente dalla centrale di Sardellane, che serve la pianura pontina. Questa infrastruttura, costruita negli anni ’70, necessita di continua manutenzione. Quattro squadre lavoreranno contemporaneamente per completare il progetto.

Inoltre, saranno collegate sezioni della nuova condotta proveniente da Sardeallane, destinata a sostituire quella esistente. Il cantiere pone l’accento sulla sostenibilità attraverso l’uso esclusivo di energia rinnovabile e materiali ecocompatibili. Il terreno scavato sarà riutilizzato per migliorare la qualità dei terreni agricoli circostanti.

L’attivazione della nuova condotta a Sabaudia e San Felice Circeo prevede il collegamento e l’attivazione di circa 1,7 chilometri della rete di alimentazione e distribuzione nella zona Bella Farnia di Sabaudia, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio.

Aree interessate dall’interruzione:

Latina: Intero comune, esclusi Latina Scalo, Borgo Bainsizza, Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, Borgo Carso e Podgora.

Sabaudia: Intero comune.

San Felice Circeo: Zona Bassa e Borgo Montenero.

Terracina: Colle la Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, SP San Felice Circeo.

Pontinia: Intero comune.

Sezze: via Migliaia 46 e zone limitrofe.

Il servizio idrico sostitutivo tramite autobotti sarà disponibile nelle seguenti località: