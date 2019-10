Inter primavera: tanta qualità e primo posto in classifica

Pesante ko della Juventus Primavera che cade 5-1 contro l’Inter. Nella prima frazione i nerazzurri sbloccano subito con Colombini e raddoppiano, dopo il momentaneo pari di Sene, con Fonseca. Nella ripresa, altre tre reti dell’Inter: arriva la doppietta di Mulattieri e in pieno recupero Gnonto firma il 5-1 definitivo. Per l’Inter è la sesta vittoria di fila (considerando anche la Youth League): la squadra allenata da Madonna è prima in classifica a punteggio pieno assieme all’Atalanta.

I risultati, il 3-0 di Barcellona e il 5-1 di Sesto sulla Juve, hanno acceso i riflettori sulla Primavera dell’Inter, squadra piena di talento, come da tradizione recente del settore giovanile nerazzurro. I vari Radu, Zaniolo, Pinamonti, Bonazzoli e Salcedo, solo per citare quelli più in vista nell’attuale Serie A, hanno eredi. Eredi molteplici, non solo quel Sebastiano Esposito che Lukaku vede come un fratellino e che ormai Conte considera stabilmente da prima squadra, nonostante i 17 anni appena compiuti.