Inter-Lazio 1-0: punteggio pieno per i nerazzurri

L’inter batte 1-0 la Lazio e, dopo il successo della Vecchia Signora a Brescia, si riprende la vetta della classifica. Decisiva la rete di D’Ambrosio al 23′ e soprattutto le parate di un super Handanovic, saracinesca che ha subito un solo gol in campionato e che ora tenta, con i bianconeri, la fuga in testa alla classifica.

La Lazio non riesce a dare continuità alla vittoria contro il Parma. Dopo il ko contro l’Inter di San Siro, firmato D’Ambrosio, Simone Inzaghi ha parlato così ai microfoni di Sky: “Negli ultimi venti minuti abbiamo perso le distanze concedendo qualche ripartenza. È necessario ripartire da qui ma essere più cattivi in zona gol. La nostra è stata comunque una partita di personalità”. I cambi non hanno sortito l’effetto sperato: “Berisha, Leiva e Immobile non sono entrati nel momento migliore. Dovevamo continuare con lo stesso atteggiamento del primo tempo. Quando perdi le distanze con l’Inter è un problema“. La prestazione comunque a Inzaghi è piaciuta: “Dobbiamo continuare su questa strada. Caicedo l’avrei lasciato ancora un po’ in campo ma aveva un indolenzimento alla fine del primo tempo“. Su Immobile: “Domenica prossima giocherà dall’inizio. Vedremo chi giocherà con lui. Ha fatto il discorso pre gara, è un grandissimo trascinatore e lo sarà per tutta la stagione“.

“I campionati si vincono con la miglior difesa” disse Antonio Conte ai tempi della Juventus e dell’insuperabile BBC (Barzagli, Bonucci, Chiellini). inoltre il tecnico nerazzurro aggiunge:”Nel secondo tempo i ragazzi hanno dimostrato personalità, abbiamo dominato e creato molte occasioni. Dovevamo cercare di raddoppiare per chiudere la partita – ha continuato Conte – La Lazio fa paura anche su calcio d’angolo e punizioni. È una squadra forte, complimenti a loro, ma anche a noi. Abbiamo vinto una partita difficile“.