Inter- Barcellona: probabili formazioni, non c’è Messi

Inter al completo

Serata determinante a San Siro, di quelle da dentro o fuori. L’Inter attende un Barcellona già qualificato agli ottavi di finale e certo del primo posto nel girone F di Champions League, in una gara che per i nerazzurri può valere il pass alla fase successiva.Con 7 punti alla pari con il Borussia Dortmund, accedono agli ottavi se faranno almeno lo stesso risultato dei tedeschi. Di fronte avranno un Barcellona con tante assenze, tra le quali spiccano i nomi di Messi e Piquè. Servirà la partita dell’anno. Quattro delle sei precedenti partite tra Inter e Barcellona a San Siro sono terminate in pareggio. Fischio d’inizio alle 21.

INTER (3-5-2), probabile formazione: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Lautaro. All. Conte

Barcellona out Messi

Con Messi, Piquè e Sergi Roberto fuori dai convocati e un elenco di infortunati che include Semedo, Jordi Alba, Arthur e Dembélé, tra i giocatori a disposizione di Ernesto Valverde spicca la presenza dei canterani Riqui Puig, Araujo e Dani Morer. I tre non dovrebbero però essere dell’undici titolare contro l’Inter.

BARCELLONA (4-3-3), probabile formazione: Neto; Wague, Umtiti, Todibo, Firpo; Vidal, Rakitic, Aleñá; Perez, Suarez, Griezmann. All. Valverde