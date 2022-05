Effettuare una valutazione immobiliare è fondamentale, sia nel momento in cui si decide di mettere in vendita la propria casa che quando si è alle prese con la ricerca di un appartamento da acquistare. Bisogna conoscere infatti il reale valore di un immobile per sapere se si sta per concludere un buon affare, se esistono possibilità di trattativa e via dicendo. Allo stesso modo, coloro che intendono vendere la propria casa non possono permettersi di metterla sul mercato senza prima aver effettuato una stima precisa del suo effettivo valore. Il rischio è quello di non trovare acquirenti oppure di svendere l’appartamento, dal quale si potrebbe ottenere un rendimento maggiore.

La valutazione immobiliare rimane dunque fondamentale, ma al giorno d’oggi sono cambiate molte cose nel settore del real estate e sono state introdotte tecnologie che semplificano la vita non di poco da tale punto di vista. Parliamo dell’intelligenza artificiale, che sta letteralmente rivoluzionando il lavoro delle agenzie, anche e soprattutto per ciò che riguarda le valutazioni immobiliari.

Valutazione immobiliare: il ruolo dell’intelligenza artificiale

Le valutazioni immobiliari, in passato, venivano effettuate da un professionista che si preoccupava di considerare molteplici fattori per ottenere una stima il più precisa possibile e stabilire dunque l’effettivo prezzo di un appartamento o di una casa. Naturalmente, si trattava di un lavoro complesso, che necessitava di parecchio tempo e che prevedeva sempre un certo margine di errore.

Oggi è tutto cambiato: con l’intelligenza artificiale al servizio degli agenti immobiliari infatti le valutazioni si possono effettuare con strumenti di ultima generazione, che in automatico sono in grado di elaborare una moltitudine infinita di dati. Questi software vengono ormai utilizzati dai maggiori gruppi del real estate, proprio per offrire un servizio più rapido e preciso ai clienti.

Gli immobili oggi si valutano online

Coloro che devono effettuare una valutazione immobiliare possono oggi rivolgersi direttamente ai portali delle agenzie. Il Gruppo Tecnocasa ad esempio mette a disposizione di tutti un calcolatore online che consente di ottenere una stima precisa e comprendere quale sia il reale valore del proprio immobile. Basta inserire alcuni semplici dati ed il gioco è fatto: in pochi secondi si può ottenere una valutazione attendibile.

Si tratta di un grande passo in avanti per il settore immobiliare, anche perché come abbiamo già accennato le valutazioni rimangono fondamentali e sono sempre moltissime le persone che ne fanno richiesta, sia per vendere la propria casa che per acquistarne una nuova.

Il ruolo del professionista per la valutazione immobiliare

Sebbene l’intelligenza artificiale si stia rivelando un supporto utilissimo per la valutazione immobiliare, il ruolo del professionista rimane ancora determinante, soprattutto in alcune circostanze. Esistono infatti dati e parametri che devono essere necessariamente verificati da una persona in carne ed ossa, che si reca presso l’immobile e valuta con attenzione ogni dettaglio. L’intelligenza artificiale dunque sta consentendo di effettuare valutazioni immobiliari sempre più precise e rapide, ma il ruolo di un professionista non si può ancora sostituire in toto. Ecco perché le migliori agenzie, come quelle appartenenti al gruppo Tecnocasa, prevedono anche l’intervento di un agente.