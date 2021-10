Inserisce numero ex moglie in siti incontri,denunciato da Cc

Dopo la separazione, l’ex marito di una 40enne di Falconara Marittima (Ancona) ha inserito il numero della donna in numerosi siti di annunci per incontri a sfondo sessuale, a pagamento, in abbinamento con foto di donne completamente svestite e in atteggiamenti provocanti. A scoprire l’identità dell’autore di questa molestia i carabinieri della Tenenza di Falconara, grazie ad articolati accertamenti informatici, dopo la denuncia della 40enne: era disperata perché da alcuni giorni la sua utenza cellulare veniva subissata di richieste di appuntamento e di fastidiosissimi messaggi e contenuti erotici, provenienti in prevalenza da uomini dell’hinterland umbro-marchigiano.

L’uomo, dovrà rispondere di sostituzione di persona, molestie e trattamento illecito di dati personali.

L’indagine è partita nell’agosto scorso, quando la 40enne – che in passato aveva convissuto con l’ex nel Milanese – era stata costretta a cambiare utenza proprio a causa delle innumerevoli richieste pervenute in ogni ora del giorno e della notte. Prima di rivolgersi ai carabinieri, la donna aveva provato inutilmente a contattare i vari amministratori web, chiedendo l’immediata cancellazione degli inserti, anche perché l’utenza era diventata ormai di ‘pubblico dominio’. Dopo vari accertamenti informatici, i militari sono risaliti all’identità dell’autore di tali inserimenti, e cioè l’ex marito. Secondo gli investigatori, la separazione tra i due coniugi non era stata particolarmente litigiosa, ma con ogni probabilità l’uomo non era riuscito a farsene una ragione.