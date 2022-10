Innovazione, lunedì l’assessore Varì incontrerà le imprese che parteciperanno allo Smau di Milano. L’iniziativa è aperta alla stampa

Lunedì, 3 ottobre, dalle ore 11, nella sala verde della Cittadella a Catanzaro, l’assessore regionale allo Sviluppo economico e agli Attrattori culturali, Rosario Varì, incontrerà i titolari delle 10 imprese che parteciperanno allo Smau di Milano, l’appuntamento internazionale sull’innovazione e le startup, in programma l’11 e il 12 ottobre a FieraMilanoCity.

L’iniziativa è aperta alla stampa e sarà l’occasione per presentare e far conoscere le aziende calabresi, startup, spin off e pmi che operano nel campo dell’innovazione.

Il dipartimento Sviluppo economico e Attrattori culturali della Regione Calabria, nel contesto della strategia regionale di Specializzazione intelligente, attraverso Fincalabra Spa, asset Progetti speciali, sostiene lo sviluppo e il rafforzamento di queste imprese favorendo azioni di crescita aziendale.