Ingresso superstrada: nuovo volto alla rotatoria

Proseguono gli interventi sulle arterie della città di Sora. Nei giorni scorsi è stato ultimato il restyling della rotatoria all’ingresso della Superstrada Sora-Ferentino. Lo rendono noto il Sindaco Luca Di Stefano e l’Assessore alla Manutenzione e Decoro Urbano Francesco De Gasperis.

La ristrutturazione della rotatoria, eseguita dall’Ufficio Manutenzioni, va ad aumentare la sicurezza della circolazione stradale in un punto strategico per il traffico veicolare in entrata ed uscita dalla città.

“L’obiettivo che questa Amministrazione intende perseguire è il miglioramento della viabilità su tutte le arterie cittadine. Proseguiamo, quindi, con l’attuazione del piano di interventi per la sicurezza stradale – dichiara l’Assessore De Gasperis – Gli ultimi lavori realizzati erano attesi dai cittadini e rivestono particolare importanza perché hanno interessato un’intersezione quotidianamente molto utilizzata”.