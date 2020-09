INFRASTRUTTURE, LOLLOBRIGIDA-FIDANZA: INTOLLERABILE RITARDO GOVERNO SU ANSFISA

Roma, 4 settembre 2020 “Come rilevato dal Corriere della Sera, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA) prevista dal ‘Decreto Genova’ non ha ancora visto la luce e il ritardo accumulato è ormai intollerabile.

Sia Toninelli che De Micheli sono stati finora incapaci di risolvere le questioni burocratiche che bloccano l’assunzione del personale dedicato e quindi l’avvio della struttura. Ancor meno si sa della sede della parte autostradale a Genova, scelta fortemente voluta da Fratelli d’Italia che riuscì a far approvare un decisivo emendamento in tal senso. E questo è ancora più grave alla luce della situazione delle autostrade liguri.

Le rassicurazioni fatte filtrare dal Ministero sono blande e nessuno è in grado di fornire un cronoprogramma che possa dare certezze agli operatori e ai cittadini tutti. L’ennesimo esempio di un governo sgangherato che non è minimamente in grado di dare risposte alla nazione”.

È quanto dichiarano in una nota il Capogruppo di Fdi alla Camera Francesco LOLLOBRIGIDA e il Capodelegazione al Parlamento Europeo Carlo Fidanza.