Infortunio a Riva del Garda: un furgone sfrenato ha investito il conducente appena sceso dal mezzo

L’uomo era sceso per controllare il retro del mezzo

Un operaio ha parcheggiato un furgone in un cantiere edile, è sceso per controllare qualcosa sul retro e il furgone si è sfrenato, investendolo. E’ accaduto a Riva del Garda, in località Ceole, giovedi pomeriggio e l’uomo ha riportato politraumi agli arti. Il mezzo, forse per il mancato azionamento del freno a mano, è partito da solo e con la portiera ha colpito l’operaio. Fortunatamente il lavoratore se l’è cavata con delle fratture a braccia e gambe, evitando il peggio. Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118, che ha stabilizzato l’uomo e l’ha assicurato sull’eliambulanza fino all’ospedale di Trento.