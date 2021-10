Influenza: isolato in un bambino il primo caso in Piemonte

L’influenza fa capolino in Piemonte. Praticamente scomparsa nel 2020 con le restrizioni anti Covid, il virus è stato isolato per la prima volta dai laboratori dell’Amedeo di Savoia in un bambino ricoverato all’ospedale infantile regina Margherita.

La notizia, anticipata dal quotidiano La Stampa, è stata confermata all’ANSA da fonti sanitarie.

Si tratta di uno dei soliti ceppi circolanti, ma quest’inverno il virus rischia di complicare la situazione dei pronto soccorso, già a corto di personale. Senza contare che i sintomi sono in larga parte sovrapponibili a quelli del Covid, per cui saranno necessari i tamponi per capire di quale virus si tratta.