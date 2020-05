Infiorata 2020, Noto sceglie edizione speciale

“La Bellezza è più forte della paura”

È la scritta che compare su un solo bozzetto, con quattro grossi medaglioni dedicati alla Sicilia che si distendono su un grande albero, l’albero della vita. E niente visitatori. E’ un’Infiorata di Noto diversa quella dell’edizione 2020.

Via Nicolaci è solo in parte ricoperta di fiori, ma è ugualmente bella. L’emergenza sanitaria ha costretto il Comune di Noto ha organizzare un’Infiorata in maniera del tutto particolare: momento centrale è stata la passeggiata dell’artista Mario Incudine, con la sua chitarra, i suoi musicisti, il suo Cuntu.

Nel centro barocco Patrimonio dell’Umanità, si racconta di amore e resilienza.