Infantino e le sue idee rivoluzionarie: dai playoff al calendario suddiviso

Il tema che sta più a cuore a Gianni Infantino è il progressivo calo dell’interesse collettivo al calcio. La “colpa” è per il numero troppo alto di partite da giocare e delle formule poco attraenti dei vari tornei. Per il presidente della FIFA bisogna ridurre il numero delle partite e tratterà questo problema con le federazioni già prima dei Mondiali in Qatar.

Il numero uno del calcio vorrebbe dei campionati stile playoff. Quindi tornei con un solo girone, senza andata-ritorno, al quale fa seguito una fase ad eliminazione diretta. Una formula che cancellerebbe il problema dei tornei decisi già a marzo.