Industry Platform 4 FVG, Feragotto è il nuovo presidente

Industry Platform 4 FVG è il digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia per la digitalizzazione delle imprese del territorio

UDINE – Il vicepresidente di Confindustria Udine, Dino Feragotto, è il nuovo presidente della cabina di regia di Industry Platform 4 FVG, il digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia per la digitalizzazione delle imprese del territorio.

Feragotto subentra a Paolo Candotti.

La cabina di regia – si legge in una nota di IP4Fvg – composta dai rappresentanti dei quattro nodi attivi sul territorio regionale e dai referenti della Regione Fvg e del Competence Center Triveneto, definisce il piano integrato delle attivita’ condivise e degli investimenti sostenuti grazie al finanziamento del Sistema Argo supportato da Regione, Miur e Mise.

«Allo stato dell’arte – spiega Feragotto – le priorità operative individuate dalla cabina di regia sono cinque: l’attivita’ di assessment presso le aziende per fornire una prima indicazione della maturita’ digitale aziendale; lo stimolo degli investimenti delle imprese nella formazione 4.0 del personale; lo sviluppo presso ciascuno dei nodi di Living lab specializzati; l’attivazione di Cantiere 4.0 per favorire l’adozione delle tecnologie digitali nella filiera delle costruzioni». «La quinta priorità – aggiunge – è relativa a un progetto che ci sta particolarmente a cuore, chiamato ‘FARI Manifatturieri IP4FVG’. Prevede un percorso strutturato che si concludera’ con l’individuazione di 10 FARI, le 10 aziende che indicano la rotta da seguire verso la trasformazione digitale”. IP4FVG, conclude il neo presidente, “e’ un’iniziativa di grande valore per il territorio perche’ costruita con il contributo attivo di tutti i partner. Tutte le attività sono realizzate in coordinamento tra i nodi per evitare di disperdere risorse».