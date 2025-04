Indagini per omicidio colposo dopo la morte di Charles Yeboah Baffou

La tragica morte di Charles Yeboah Baffou, un giovane di 24 anni originario del Ghana e studente universitario a Cassino, continua a destare interrogativi. L’incidente, avvenuto nelle prime ore di sabato, ha portato alla sua morte in ospedale, mentre un mazzo di fiori è stato lasciato sul luogo dell’incidente, un gesto di rispetto per una vita spezzata.

Le indagini per chiarire i dettagli dell’incidente con il monopattino sono in corso, e la procura di Cassino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. L’autopsia è stata programmata per giovedì, nel tentativo di fare luce sulla dinamica che ha portato alla tragedia.

Inizialmente si era parlato di un possibile investimento, ma la situazione sembra più complessa. Una volta ricoverato in ospedale, Charles sarebbe stato sottoposto a diversi accertamenti, inclusa una TAC, e successivamente rimandato a dimissione. Tuttavia, sembra che non fosse in grado di lasciare la struttura e, rimanendo su una barella, ha lamentato forti dolori. È stato per questo motivo che si è reso necessario un ulteriore esame, che ha portato a un intervento chirurgico, ma purtroppo non è riuscito a salvarlo, portando al suo prematuro e tragico decesso.