Incrocio tra regionali: Toscana scriverà a Toninelli

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli riceverà una lettera dalla regione Toscana per l’incrocio tra regionali.

L’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli ha deciso di scrivere al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Il motivo? La situazione dei treni regionali in Toscana.

Come riportato da Repubblica, Ceccarelli ha spiegato che: “Con i comitati dei pendolari abbiamo condiviso la necessità di chiedere un incontro al ministro per porre direttamente alla sua attenzione la situazione, ormai divenuta insostenibile, delle interferenze tra traffico alta velocità e traffico regionale, peggiorata dall’affollamento dei treni alta velocità lungo la linea Direttissima, con conseguenti disagi quotidiani per il servizio regionale.

Da due anni stiamo combattendo una battaglia con i gestori del servizio, con l’autorità per la regolazione dei trasporti e con il ministero stesso per ottenere maggior rispetto dei diritti dei pendolari che, anche grazie all’impegno della regione, affollano i nostri treni.

Il Ministro Toninelli, fin dal suo insediamento ha affermato di volersi fare paladino dei diritti di chi utilizza il treno per andare al lavoro o a scuola. Ci auguriamo che ci riceva e che possa finalmente intervenire con le autorità preposte per rimettere al centro il tema del trasporto pubblico locale”.