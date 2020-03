Incontro Dogane- sindaco per favorire lo sviluppo di Trieste, a partire dal porto.

Tra i temi presi in considerazione il futuro di porto vecchio.

Minenna, accompagnato dal Direttore interregionale per Veneto e Friuli Venezia Giulia, Davide Bellosi, è stato ricevuto oggi in Municipio. Durante il colloquio si è parlato anche della realizzazione del Centro Congressi che sarà inaugurato in giugno in vista di Esof2020.

Il direttore dell’Agenzia – riporta una nota del Comune – ha sottolineato in particolare l’importanza dell’attività di prevenzione e della nuova “applicazione” dell’Agenzia per monitorare e controllare il gioco fisico oltre all’elaborazione in corso di un nuovo sistema di digitalizzazione doganale e portuale.