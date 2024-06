Inclusione sociale e digitale: Continua il percorso di Crédit Agricole in Italia e Save the Children a fianco dei giovanissimi

Acquisizione e certificazione delle competenze digitali per studentesse e studenti

milanesi, grazie al sostegno delle società del Gruppo Crédit Agricole in Italia

Un progetto capillare ideato da Save the Children

per contrastare la povertà educativa digitale

Milano, 12 giugno 2024 – Si è tenuto nelle scorse settimane l’incontro di chiusura per l’anno scolastico

2023/2024 del progetto Connessioni Digitali, che vede il Gruppo Crédit Agricole in Italia impegnato da

tre anni in prima linea al fianco di Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per

salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, per migliorare le competenze

digitali di ragazze e ragazzi di scuole secondarie di primo grado in tutta Italia. L’evento, ospitato negli

spazi de Le Village by CA Milano culla dell’innovazione del Gruppo, ha visto la consegna da parte di Save

the Children del “badge delle competenze digitali” a 3 classi di studenti dell’Istituto Comprensivo Via De

Andreis di Milano, che hanno così concluso il loro percorso di formazione all’interno di Connessioni Digitali.

Con il coinvolgimento di 99 scuole in 56 città, la partecipazione di più di mille docenti e l’ingaggio di 6mila

studentesse e studenti tra i 12 e i 14 anni, Connessioni Digitali ha permesso a tutti i giovanissimi

partecipanti di capire meglio come costruire la propria identità online, quali sono le opportunità e i rischi, la

distinzione tra sfera privata e pubblica. Senza dimenticare il valore della partecipazione e della coprogettazione. In questi tre anni le classi coinvolte si sono trasformate in vere e proprie redazioni, che hanno

realizzato prodotti di comunicazione digitale utilizzando le tecnologie in modo consapevole (podcast, digital

storytelling, petizioni, video). Grazie al progetto sono state allestite 80 newsroom, in altrettante scuole, delle

aule tecnologicamente attrezzate per la produzione dei contenuti che resteranno in eredità alle scuole.

Il progetto si avvale della collaborazione e della supervisione scientifica del CREMIT (Centro di Ricerca

sull’Educazione ai Media all’Innovazione e alla Tecnologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

e dell’implementazione a livello territoriale della cooperativa E.D.I. Onlus.

“Toccare con mano l’enorme impatto positivo che questo terzo anno di ‘Connessioni Digitali’ sta avendo sui

giovani partecipanti a questa iniziativa, ci riempie di orgoglio e conferma l’importanza e la portata concreta

di questo progetto. – commenta Marco di Guida, CEO di Crédit Agricole Vita e Crédit Agricole

Assicurazioni – Come Gruppo Crédit Agricole, insieme a tutte le Società del Gruppo CA in Italia, ci

impegniamo attivamente per accompagnare i giovani verso il ruolo da protagonisti che avranno nel futuro del

nostro Paese, avendo cura di fornire loro i migliori strumenti e il nostro supporto per accrescere le proprie

competenze.”

Le società di Crédit Agricole in Italia che prendono parte al progetto, Crédit Agricole Italia, Agos, CA Auto

Bank, Amundi, CA Vita e CA Assicurazioni, CA Corporate & Investment Bank, CA Indosuez Wealth

Management, CACEIS, CACI, CA Leasing e CA Factoring, hanno inoltre attivato un’esperienza di

Volontariato d’Impresa che ha permesso a tutti i collaboratori interessati di partecipare attivamente alla

realizzazione di “Connessioni Digitali” e alle altre iniziative promosse da Save the Children.

Profilo Crédit Agricole

Il Gruppo Crédit Agricole, tra i primi 10 gruppi bancari al mondo con 11.5 milioni di soci, è presente in 46

Paesi tra cui l’Italia, suo secondo mercato domestico. Qui opera con tutte le linee di business: dalla banca

commerciale, al credito al consumo, dal corporate & investment banking al private banking e asset

management, fino al comparto assicurativo e ai servizi dedicati ai grandi patrimoni. La collaborazione tra rete

commerciale e linee di business garantisce un’operatività ampia ed integrata a circa 6 milioni di clienti,

attraverso circa 1.600 punti vendita e circa 16.100 collaboratori, con un crescente sostegno all’economia pari

a circa 98 miliardi di euro di finanziamenti.

Il Gruppo è formato, oltre che da Crédit Agricole Italia, anche dalle società di Corporate e Investment Banking

(CACIB), Servizi Finanziari Specializzati (Agos, CA Auto Bank), Leasing (Crédit Agricole Leasing, parte di

Crédit Agricole Italia) e Factoring (CA Factor), Asset Management e Asset Services (Amundi, CACEIS),

Assicurazioni (Crédit Agricole Vita, Crédit Agricole Assicurazioni, Crédit Agricole C