Incidenti stradali: morte ventenne, cinque indagati

– Si sono concluse le indagini sull’incidente stradale in cui nel maggio del 2019 morì una ragazza di 20 anni, Maria Giovanna Scrivo.

La giovane, nel momento dell’incidente, stava percorrendo alla guida della sua automobile la strada provinciale che da Pazzano conduce a Stilo, nella Locride. A causa del manto stradale bagnato, la giovane perse il controllo della vettura, che uscì fuori strada e precipitò per una decina di metri nella scarpata sottostante.

Nell’inchiesta sull’incidente, condotta dalla Procura della Repubblica di Locri, sono indagati cinque tra dirigenti e tecnici del Settore Viabilità della Città metropolitana di Reggio Calabria.

“Le indagini avviate dai carabinieri della Stazione di Stilo – é detto in una nota stampa dell’Arma – hanno permesso di accertare l’inidoneità e la mancata manutenzione del guardrail posto a protezione del tratto stradale, divelto nonostante la bassissima velocità che l’autovettura aveva al momento dell’impatto. I rilievi e le perizie tecniche eseguite sul luogo del sinistro nonché le numerose persone sentite dai carabinieri hanno fatto emergere responsabilità in capo a cinque persone tra dirigenti, responsabili e tecnici del Settore Viabilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria i quali, pur a conoscenza delle condizioni precarie del guardrail, non avevano provveduto alla manutenzione e alla messa in sicurezza del tratto di strada in cui si verificò l’incidente”.