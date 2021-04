Incidenti stradali, finisce con auto in un dirupo e muore

I vigili del fuoco di Macerata hanno recuperato all’alba di oggi il corpo di un 45enne di nazionalità cinese, la cui auto è stata rinvenuta in un campo nei pressi della Sp3 a Monte San Giusto (Macerata), al km 1.

Probabilmente a causa di un malore, l’uomo, residente a Corridonia, ha perso il controllo del mezzo finito in un dirupo, non visibile dalla strada.

Vigili del fuoco e carabinieri lo stavano cercando, dato che i familiari ne avevano denunciato la scomparsa. La squadra dei vigili del fuoco ha estratto il conducente dalle lamiere con attrezzatura specifica, e lo ha affidato ai sanitari del 118 intervenuti su posto che ne hanno constato il decesso.