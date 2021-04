Incidenti stradali: auto contro muretto, morto ventiduenne

Un ventiduenne è morto in un incidente stradale avvenuto nella zona sud di Catanzaro. La vittima che era alla guida di un’auto e viaggiava da solo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è finita contro il muretto di delimitazione di un’aiuola spartitraffico.

A seguito dell’impatto il conducente è deceduto sul colpo e il veicolo ha preso fuoco. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale che ha estinto le fiamme e messo in sicurezza la zona in attesa dell’arrivo del soccorso stradale che, successivamente, ha provveduto alla rimozione del mezzo distrutto dalle fiamme.

Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.