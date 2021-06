Incidenti stradali: auto contro albero, un morto in Friuli

– Un uomo di 43 anni, di Mortegliano (Udine), è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa a Talmassons (Udine). Per cause al vaglio dei Carabinieri, la sua auto è uscita di strada finendo contro un albero: l’automobilista è deceduto all’istante.

Nelle ultime ore altre due persone, rimaste coinvolte in due diversi incidenti, sono morte dopo il ricovero in ospedale: si tratta di un ragazzo di 24 anni, di Brugnera (Pordenone), che era caduto con la propria moto dopo un urto con un’auto a Pordenone, e di una giovane di 19 anni, originaria del Venezuela, residente a Pasiano (Pordenone), che da tre giorni si trovava in Terapia Intensiva, per le conseguenze di un sinistro avvenuto a Portogruaro (Venezia), lungo la Jesolana, nel quale era deceduto anche un connazionale, di 24 anni, da poco in Italia.